Attack on Titan tendrá reconocimiento en la industria del anime

Sin duda, uno de los animes más populares de los últimos años es ni más ni menos que Attack on Titan, el cual logró llevarse una cantidad de fans importantes gracias a una trama original que gusto bastante, además de elaborar un final que terminó en algunas salas de cine. Este éxito conseguido no ha sido en vano, dado que dentro de poco tiempo le darán una condecoración a la obra, la cual pocos han conseguido dentro de la industria.

La franquicia está a punto de marcar un nuevo hito en la industria del entretenimiento al convertirse en el primer anime reconocido con el Global Impact Award, una distinción que debutará en la novena edición anual de los Premios Crunchyroll. Esta nueva categoría fue creada para destacar a las obras que han transformado profundamente la cultura popular y han dejado una marca duradera tanto en la industria como en su audiencia global.

El galardón será entregado el 25 de mayo de 2025, y la elección de Attack on Titan como su primer destinatario no es casualidad. A lo largo de más de una década, la serie basada en el manga de Hajime Isayama ha consolidado un legado inigualable, gracias a su narrativa compleja, animación de alto nivel y su capacidad para reinventar las expectativas dentro del medio. Su impacto ha sido tal que incluso ha sido comparada con fenómenos televisivos globales.

Crunchyroll Anime Awards 2025 to Present Attack on Titan with First Ever Global Impact Award pic.twitter.com/pbKgKU9YQ5 — Attack on Titan Wiki (@AoTWiki) May 21, 2025

Este no es el primer reconocimiento importante que recibe. Ha sido galardonada con múltiples premios Crunchyroll en años anteriores, y fue el primer anime en obtener un Astra TV Award por mejor serie animada en streaming. Además, ha figurado constantemente entre los títulos más vistos a nivel mundial, consolidando su estatus como una obra emblemática que trascendió las fronteras del anime tradicional.

La historia de Attack on Titan, que sigue a Eren y sus amigos en su lucha por la supervivencia frente a los misteriosos Titanes, no solo ha capturado a millones de espectadores, sino que también ha servido como punto de referencia para una nueva generación de creadores y fanáticos. Con este nuevo reconocimiento, se reafirma su posición como una de las producciones más influyentes en la historia del anime.

Está disponible en varias plataformas de streaming.

Vía: CB

Nota del autor: Definitivamente he visto muchos fanáticos de la obra en cuestión. Sin embargo, yo no la he visto nunca, espero hacerlo algún día.