Astral Chain ha superado las expectativas de ventas

Astral Chain fue una de los mejores juegos del Nintendo Switch durante 2019. Su gameplay demostró una vez más el verdadero talento de Platinum Games. Sin embargo, debido a que se trataba de una nueva IP y una exclusiva, las expectativas de ventas nunca fueron bastante altas, para fortuna de todos los involucrados, este título ha vendido más de la esperado.

Esta revelación proviene de una entrevista de Famitsu ha Hideki Kamiya y Takahisa Taura, lamentablemente no se dio algún tipo de cifra en específico, pero dudamos que este número esté por debajo de millón de copias vendidas. Esperemos que el éxito de este título incite a Platinum a trabajar en un secuela.

Takahisa Taura says that Astral Chain sales have surpassed expectations in a new Famitsu interview https://t.co/BLIFJJCV99 pic.twitter.com/wydCaxxfpI

— Nibel (@Nibellion) January 7, 2020