Atlus revela si Persona 5 Royal tendrá retrocompatibilidad en PS5

Hace poco tiempo se reveló que varios juegos de la franquicia persona llegarán a consolas actuales, rompiéndose por fin la exclusividad que PlayStation tuvo con la serie desde la primera consola de Sony. Y junto a la llegada de Persona 5 Royal, algunos se preguntaron si la versión de PS4 iba a tener una actualización gratis a PS5 al igual que con otros juegos.

En la página oficial de Atlus se lanzó una sección de preguntas y respuestas frecuentes, donde se abordaron cuestiones de historia, se si debían jugar a las entregas anteriores para entender al más reciente, entre otras cosas. Y justo ahí resaltó que los usuarios que tienen la versión Royal en PS4 no podrán acceder de ninguna manera a PS5, a menos que la compren otra vez.

P= Si compré la versión de PlayStation®4 de “Persona 5 The Royal”, ¿puedo actualizar a la versión de PlayStation®5 de “Persona 5 The Royal”?

R= Lo sentimos, pero no hay productos para los compradores de “Persona 5 The Royal” para PlayStation®4. Le agradeceríamos que pudiera comprar “Persona 5 The Royal” para PlayStation®5 cuando juegue en la consola.