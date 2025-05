Atlus confirma nuevo juego de Persona 5

Después de un par de días de incertidumbre, Atlus ha confirmado el nuevo juego en la serie de Persona. Sin embargo, no estamos hablando de Persona 6, sino de Persona 5: The Phantom X, un juego para PC y dispositivos móviles que, después de dos años, por fin sale de China y llega al mercado internacional.

Por medio de sus redes sociales, Atlus ha confirmado que Persona 5: The Phantom X por fin estará disponible en occidente en PC y móviles a partir del 26 de junio de 2025. Esta entrega conserva los elementos de simulación de citas y exploración de calabozos, pero ahora todo gira alrededor de un sistema de monetización que usa microtransacciones y gacha.

El sistema de monetización significa que tendrás que gastar dinero real si no deseas esperar por los arbitrarios tiempos que te imponen este tipo de experiencias móviles. A diferencia del resto de los spin-offs de Persona 5, Phantom X no es protagonizado por Joker, sino que sigue a un nuevo protagonista, conocido como Wonder, el cual asiste a una escuela totalmente diferente con un elenco único.

Persona 5: The Phantom X no es nuevo, puesto que desde el 2023 ha estado disponible en beta abierta en China, pero por fin llegará a nuestras manos en solo un mes. Sin embargo, esta no es la experiencia que muchos fans esperaban, especialmente considerando que gran parte de la comunidad esperaba información relacionada con Persona 6 después de ver todos los anuncios que realizaron las cuentas de Atlus hace unos días.

Te recordamos que Persona 5: The Phantom X llegará a PC y dispositivos móviles el 26 de junio, y será interesante ver cómo reaccionará el público a esta entrega. En temas relacionados, esto es lo que sabemos sobre el supuesto remake de Persona 4. De igual forma, esta es nuestra reseña del DLC de Persona 3 Reload.

Este es un juego que puede ser un éxito o un fracaso. Los fans de Persona, especialmente de la quinta entrega, son muy fans de este universo. Sin embargo, un juego móvil con elementos gacha no es algo que usualmente goza de una recepción positiva entre los jugadores.

