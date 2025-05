Atlus comparte más información de Raidou Remastered

Este año parece que Atlus tiene planeado descansar un poco en cuanto a lanzamientos fuertes, después de todo en 2024 tuvimos Persona 3 Reload y Metaphor ReFantazio, por lo que es comprensible que se pongan a trabajar tranquilos en los siguientes grandes proyectos. Y si bien no hay nada tan novedoso, al menos lanzarán Raidou Remastered, título spinoff que a la vez es un remaster de hace algunas generaciones de consolas atrás.

Atlus ha compartido nuevos detalles del juego, incluyendo personajes clave, escenarios urbanos, instalaciones relevantes del juego, elementos que fortalecen su rejugabilidad y la llegada de un DLC gratuito. El título incluirá por primera vez voces para todos los personajes principales, ofreciendo una experiencia más inmersiva en la ambientación de la capital durante la era de occidentalización.

Entre los personajes destacados se encuentran el Dr. Tsukumo, la influyente dueña del restaurante Ryugu y el trabajador conductor de rickshaw Denpachi Iida. Las localizaciones reflejan la diversidad de la época, desde el tradicional Fukagawa-cho hasta el moderno Ginza-cho. Estas áreas estarán llenas de actividades y tiendas, como Konnou-ya o el bar Shin-Sekai, y locaciones clave como la Agencia de Detectives Narumi o el Santuario sin Nombre, donde los jugadores podrán acceder a misiones, entrenamientos y rituales especiales.

El juego también incorpora múltiples elementos de rejugabilidad. Además de los “Expedientes” que ofrecen misiones secundarias con recompensas, habrá una nueva dificultad llamada “Detective Legend” disponible en la segunda partida. Los jugadores también podrán desbloquear la fusión con Raiho, un Jack Frost que admira a Raidou, cumpliendo ciertos eventos dentro del juego.

Finalmente, Atlus confirmó que el contenido descargable gratuito “Demonic Designations: Summoner Titles” estará disponible el día del lanzamiento. Este DLC añadirá diez nuevos títulos seleccionados por los fans de América del Norte y el Sudeste Asiático. La compañía continúa así fomentando la participación de la comunidad y ampliando las opciones de personalización para los jugadores.

Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army llega a PS4, PS5, Xbox Series X/S, Switch 1/2 y PC el 19 de junio.

Vía: NE

Nota del autor: En comparación a otras sagas de Atlus, esta de Raidou no me llama mucho la atención. Quizá lo juegue, pero no será de lanzamiento.