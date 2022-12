Assassin’s Creed Valhalla se pone gratis por tiempo limitado

Este año ha sido un poco extraño en cuanto a juegos de Ubisoft se refiere, dado que básicamente solo se han lanzado dos títulos, Mario + Rabbids: Sparks of Hope y Just Dance 2023. Y si bien no van a terminar diciembre de la mejor forma, recientemente han dado un anuncio importante para quienes nunca jugaron Assassin’s Creed Valhalla.

Mediante su página oficial, confirmaron que los jugadores podrán jugar a este título de la saga de asesinos completamente gratis, concretamente serán cinco días los disponibles para este juego. Así que desde el 15 de diciembre y hasta el 19 del mismo mes, los usuarios de consola y PC pueden acceder para probar la aventura completa.

Vale la pena mencionar, que una vez se termine el tiempo, ya no será posible entrar al videojuego al menos que se haga la respectiva compra en formato digital o también en versión física. Lo importante aquí, es que los usuarios pueden transferir sus datos de guardado de la prueba, por lo que pueden continuar su partida en cualquier momento.

Recuerda que puedes jugarlo en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC.

Vía: Ubisoft

Nota del editor: Va a ser la oportunidad perfecta para jugar un mundo abierto de Ubisoft, y seguramente quienes nunca lo jugaron en su momento van a aprovechar para pasar toda la campaña. Después de todo, el modo historia de esta saga no es tan longevo.