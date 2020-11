Assassin’s Creed: Valhalla registró el doble de usuarios que Odyssey en su lanzamiento

Assassin’s Creed: Valhalla es una de las mejores opciones para disfrutar del fin de año. La serie de asesinos siempre ha sido popular, y con cada nuevo lanzamiento, el público se apresura para jugar. Ahora, se ha revelado que la más reciente entregan tuvo más usuarios activos en día uno en comparación Odyssey, el previo título de la saga.

De acuerdo con Ubisoft, Valhalla fue activado por el doble de usuarios durante su lanzamiento en comparación con Odyssey. Por el momento no hay datos concretos, pero esto no debería ser una gran sorpresa, especialmente considerando que, además de estar disponible en PS4, Xbox One y PC, muchos usuarios del Series X y Series S estrenaron sus nuevas consolas con este título.

Esto fue lo que comentó Yves Guillemot, CEO de Ubisoft al respecto:

“Nos sentimos honrados por la recepción de los jugadores y extremadamente orgullosos de lo que nuestros equipos han logrado con Assassin’s Creed Valhalla, que se basa en el asombroso éxito de sus predecesores. En el contexto de COVID-19, enviar Assassin’s Creed Valhalla en no menos de siete plataformas es un logro increíble para todos los equipos involucrados en todo el mundo. Estamos emocionados de recibir a los jugadores de Xbox Series X | S y PlayStation 5 con un juego que libera el poder del nuevo hardware. Esto allana el camino para unas vacaciones emocionantes, con Assassin’s Creed Valhalla listo para ser uno de los mayores éxitos de esta temporada”.

Assassin’s Creed: Valhalla ya está disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia y PC. Puedes checar nuestra reseña del juego aquí, así como nuestro gameplay de Valhalla aquí.

Vía: Comicbook