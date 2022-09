Después de dos años de expansiones, actualizaciones y DLC, la historia y soporte de Assassin’s Creed: Valhalla por fin llegará a su fin en los próximos meses. Durante la presentación de Ubisoft Forward de hoy se reveló el primer vistazo a The Last Chapter, el cual le dará un cierre a la historia de Eivor.

Aunque por el momento no hay muchos detalles, se ha señalado que The Last Chapter será una actualización gratuita para Assassin’s Creed: Valhalla, la cual estará disponible en los próximos meses. Esta historia reunirá a Eivor con algunos de los personajes clave en su aventura, así como algunas figuras históricas. Esperemos tener más información al respecto.

Vía: Ubisoft Forward