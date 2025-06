Así vivimos la experiencia de CCXP México 2025

El fin de semana pasado se llevó a cabo la segunda edición de CCXP en la Ciudad de México, y para quien no conozca el evento en cuestión, viene de la simplificación de Comic Con Experience, el cual es originario de Brasil y ha tenido a grandes estrellas invitadas para tratar de ser lo más cercano a lo que se vive año con año en San Diego en Estados Unidos. Y para celebrar este festejo de 2025 en nuestro país, nos hemos dado una vuelta por el Centro Banamex y así comentarles a ustedes si realmente valió la pena esperar por tantos meses.

Muchas marcas por ver

Lo primero que podemos mencionar es que hubo varias marcas invitadas a la fiesta, en donde podemos nombrar a Nintendo, Crunchyroll, Aniplex, Panini, LEGO, Disney, Universal, Paramount, Prime Video, entre otros que llenaron el lugar con decoraciones dignas de eventos de renombre en el mundo. Todos y cada uno de ellos traían sus novedades para presentar a los fans, eso se reflejó en los promocionales de películas próximas a estrenarse como 4 Fantásticos: Primeros Pasos, Wicked Parte 2, Cómo Entrenar a tu Dragón live action y hasta la reciente nueva adaptación de Lilo & Stitch.

Lo mejor, es que al interactuar con dichos booths el usuario se podía llevar una que otra sorpresa, en el caso de los videojuegos, el invitado tenía acceso a una bolsa de Super Mario para guardar toda su merch y hasta participar para ganar una playera de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Por su parte, en la sección de League of Legends se tuvo una firma de autógrafos con Cristina Hernández, famosa actriz de doblaje que le presta su talento a algunos personajes del juego de Riot Games en la versión de latam.

Claro, si de doblaje estamos hablando no podía faltar la plataforma naranja de anime por excelencia, donde los jugadores se podían hacer con un póster de las próximas películas que estarán lanzando, y los invitados de algunas producciones gigantes no iban a faltar para que los fans se enloquecieran en el escenario Omelette. De igual forma, en el Thunder estaba lo más interesante, ya que ahí se dieron novedades de muchas cintas que vienen en un futuro nada lejano.

Personalidades de Hollywood se hicieron presentes

Las estrellas del mundo del cine no iban a hacer falta, y dentro de los invitados que hubo llegaron alrededor de los tres días estuvieron ni más ni menos que Mads Mikkelsen en una presentación formidable, ya sea en el estadio Omelette o el Thunder Stage, platicando sobre su trayectoria que va desde Star Wars hasta Death Stranding. Otra gran personalidad que desfiló fue Scarlett Johansson para presentar Jurassic World: Rebirth, el reinicio de la içónica saga de dinosaurios y lo hizo a bordo de un vehículo bastante elegante.

Otra de la sorpresas fue la aparición del cast principal completo de 4 Fantásticos: Primeros Pasos, del cual realmente no se tenía idea de la llegada, pues los fans pensaban que el booth con la dinánica fue suficiente para cubrir con la demanda, así que los fans corrieron al escenario principal para recibir a los actores. Por supuesto, Pedro Pascal fue el más aplaudido de la noche, y es que no solo es amado por el futuro Reed Richards, sino también por su participación en The Mandalorian, y claro, por Joel en las dos temporadas de The Last of Us.

En el día de cierre la gente amante de la WWE y Peacemaker tuvieron su recompensa, ya que la estrella principal del show, John Cena, y la mente creativa detrás de la dirección, James Gunn, llegaron a causar furor entre quienes son fanáticos del luchador y también el responsable de la futura película de Superman. Muchas fueron las ovaciones hacia ambos, dando a entender que los consideran parte de sus infancias con tan buenas producciones y espectáculos que han brindado a la familia geek.

La última personalidad que quiero mencionar dentro de los destacados fue Natsuki Hanae, quien le da voz a Tanjiro en la actuación de voz original en Japonés de Demon Slayer, hablando un poco sobre lo que representa el fandom de la saga y su cariño al personaje que representa. De hecho, hasta jugó unas partidas del próximo lanzamiento de videojuegos, Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2, el cual llegará a consolas y PC en un par de meses más.

Por supuesto, hubo más estrellas dentro del plantel de invitados, ya que los pasillos tenían a dibujantes de Marvel, Disney, artistas independientes, entre otros. Por lo que CCXP 25 cumplió a los fans de todo tipo, más a los de la animación, ya que se estrenó en exclusiva la primera proyección de la cinta de Predator, por lo que la emoción no faltó en absoluto.

¿Habrá edición de 2026? Eso esperamos con entusiasmo.

Con esto concluye nuestro resumen de CCXP México en su segunda edición, y debo decir, se notó el salto de calidad en cuanto booths, invitados, sorpresas, regalos, comida y demás agregados, con una organización definitivamente más ordenada a pesar de que muchos asistentes se reunieron en el centro Banamex. Por lo que esperamos vayan más a lo grande en el 2026, personalmente tengo el sueño de ver Robert Downey Jr. en la siguiente, pero es mejor tener sorpresas que tal vez no imaginábamos, así que será cuestión de ser pacientes.