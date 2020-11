Así suena la voz de Gloria, protagonista de Pokémon Sword and Shield

Un tweet relacionado a la nueva actualización de Pokémon Masters ha tomado al mundo por sorpresa esta mañana, ya que los fans de la serie finalmente pudieron escuchar la voz de Gloria, protagonista de Sword and Shield, por primera vez.

El personaje, que funciona como la opción femenina que los jugadores pueden elegir al inicio de la aventura en Sword and Shield, será añadida a Pokémon Masters el 29 de noviembre. Puedes escuchar su nueva voz en el tweet de abajo, y sí, suena sumamente británica.

Gloria, a Trainer from the Galar region, debuts on 11/29 at 10:00 p.m. PST!#PokemonMasters pic.twitter.com/XWOV1JpTpc

— Pokémon Masters EX (@PokemonMasters) November 26, 2020