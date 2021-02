Así se vivió el último gran Nintendo Direct, el cual se llevó a cabo hace 530 días

El día de hoy nuestras plegarias fueron escuchadas. De manera inesperada, Nintendo confirmó que mañana, 17 de febrero de 2021, se llevará a cabo un nuevo Nintendo Direct de 50 minutos. Esta no es una pequeña presentación o un evento dedicado a un juego en específico, sino una conferencia digital tradicional, en donde veremos nueva información sobre juegos que ya conocemos, así como revelaciones que sorprenderán a más de uno. Considerado que ha pasado más de un año desde la última presentación de este estilo, es momento de recordar al pasado Nintendo Direct, el cual se llevó a cabo el 4 de septiembre de 2019.

Así es, pasaron 530 días sin un Nintendo Direct a gran escala. En ese momento no existía el COVID-19 así que el mundo era muy diferente. De esta forma, muchos esperábamos con ansias juegos como Luigi’s Mansion 3 y Pokémon Sword and Shield, títulos planeados para el último cuarto de 2019.

De igual forma, después de varios rumores y filtraciones, Nintendo confirmó que Overwatch llegaría a Switch en octubre de 2019. ¿Se acuerdan de Kirby? Así es, la adorable bola rosa también estuvo presente en esa presentación y, para el disgusto de muchos en ese momento, se anunció Super Kirby Clash, un juego free-to-play, el cual no hace mucho recibió una secuela.

Como ya es costumbre con los Directs, también se reveló a un nuevo luchador DLC para Super Smash Bros. Ultimate. En esta ocasión, fue Terry de The King of Fighters quien tomó el escenario principal para emocionar a los miles de fans de este personaje. ¿Acaso sucederá algo similar el día de mañana?

A lo largo de la presentación vimos nuevos detalles de juegos como Animal Crossing: New Horizons, Dragon Quest XI S, Tokyo Mirage Sessions # FE Encore, The Legend of Zelda: Link’s Awakening, DAEMON X MACHINA, y muchos títulos más que estaban por salir en esas fechas. Por último, el Direct cerró con el anuncio de Xenoblade Chronicles – Definitive Edition, remasterización que llegó al Switch hasta junio de 2020.

Sin lugar a dudas, un gran evento. Además de proporcionar algunas actualizaciones y tráilers de varios juegos en puerta, el Direct también reveló nuevos títulos y confirmó más DLC para Super Smash Bros. Ultimate. De esta forma, es muy probable que la presentación de mañana tenga un ritmo similar. ¿Acaso veremos un tráiler de Breath of the Wild 2? ¿Quién será el nuevo personaje para Smash? ¿Veremos algo de Pokémon? Las posibilidades son muchas, y en menos de 24 horas tendremos nuestras respuestas.

Recuerda, el siguiente Nintendo Direct se llevará a cabo el día de mañana, 17 de febrero, a las 4:00 PM (hora de la Ciudad de México).

Vía: Nintendo