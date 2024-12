Así se vería Zelda: Tears of The Kingdom en Game Boy

La franquicia de The Legend of Zelda no para de ser relevante, no importa cuántos años pasen, y eso se nota en el fanatismo que tiene detrás con diferentes tributos que se pueden ver en internet, incluyendo tributos musicales, de cosplay, artistas, anécdotas y hasta juegos hack rom. Hablando de esto último, de forma reciente se apreció algo que parecía impensable, llevar las aventuras más nuevas de la saga a consolas del pasado con sus limitantes de potencia.

Mediante Youtube, se ha compartido un material de lo más interesante, donde podemos ver cómo juegos de la talla de Breath of The Wild y Tears of The Kingdom se verían en la querida y clásica Game Boy, esto con escenas clave de la historia que se han traslado en un pixel art digno de mención. No obstante, no se muestra nada de gameplay, lo cual habría sido de gran sorpresa para los fanáticos.

Aquí lo puedes ver:

Por mucho, estos videojuegos son los más queridos de Nintendo Switch, y que les den una representación de este tipo dice muchos de los fanáticos, quienes en estos momentos llevan consigo muchas dudas de cómo será el siguiente título de la franquicia. El productor de la serie, Eiji Aonuma, ha explicado en un par de ocasiones que el camino a seguir es el mundo abierto masivo, al menos para la serie principal, pero eso no significa que no veamos experimentos nuevos, y el ejemplo fue Echoes of Wisdom.

Recuerda que ambos títulos se encuentran disponibles en la consola híbrida.

Vía: Youtube