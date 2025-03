Así se vería Trunks como Super Saiyajin Fase 4

Después de años de espera, Dragon Ball Diama hizo realidad uno de los mayores sueños de los fans del anime. En el final de esta aventura, Goku alcanzó el poder del Super Saiyajin Fase 4 en un ambiente canon, algo que sorprendió y alegró a más de un fan. Ahora, muchos quieren saber si el resto de los personajes es capaz de alcanzar este poder y, para su suerte, un animador ha respondido esta duda.

Por medio de sus redes sociales, Chikashi Kubota, uno de los animadores de Dragon Ball Daima, ha revelado cómo se vería Trunks bajo los efectos de la transformación de Super Saiyan 4 de forma oficial y, para la sorpresa de muchos, el diseño final es muy diferente a lo que se esperaba. No solamente su cabello es diferente a lo que portó Goku, sino que su porte es diferente al de su versión normal.

During the autograph session, she asked him what color a potential SSJ4 Trunks would be, and he replied, "Black. Because nobody would expect black, it would be interesting and a great surprise!"

