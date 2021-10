Así se vería TLOU como un juego de PS1

Más que un remake, son los demakes, versiones que transforman juegos modernos en títulos viejos, los que más han llamado la atención de los fans últimamente. Esto ya lo vimos con títulos como Bloodborne y Cyberpunk 2077, y ahora es el turno de The Last of Us de formar parte de esta tendencia.

Recientemente, el usuario conocido como Rustic Games BR, publicó un video en su canal de YouTube, en donde podemos ver cómo se vería The Last of Us, juego que llegó originalmente al PS3 en 2013, como un título del PlayStation 1. Esto no solo significa un cambio en su estilo visual, sino que su gameplay también tuvo que ser modificado.

Como pudieron ver, The Last of Us ahora se asemeja mucho a Metal Gear Solid con visto top down y el uso de sus armas. Sin duda alguna, un cambio que no muchos esperaban, pero que ha tenido una gran aceptación. En temas relacionados, así se verán Joel y Ellie en la serie live action de HBO.

Nota del Editor:

El trabajo de los demakes es sumamente interesante. En muchos casos no es simplemente hacer que un título se vea como si hubiera salido en PS1, sino que se tiene que adaptar un gameplay a un nuevo estilo de juego, algo complicado, pero con resultados que necesitan llamar la atención.

Vía: Rustic Games BR