El Nintendo Switch 2 no solo nos permitirá disfrutar de nuevos juegos, como Mario Kart World y Donkey Kong Bananza, sino que también le dará nueva vida a los clásicos del Switch, ya sea por medio de actualizaciones gratuitas o mejoras de paga. Uno de los casos más interesantes es el de Pokémon Scarlet & Violet, del cual por fin tenemos un video de esta generación corriendo a 60fps.

Si bien la experiencia de Scarlet & Violet es una de las mejores de la serie, la realidad es que el apartado visual y técnico dejó mucho a desear, especialmente considerando que las versiones de Switch apenas y pueden correr a 30fps. Afortunadamente, esto cambiará en el Switch 2, puesto que en la nueva consola de Nintendo, Scarlet & Violet correrá a 60fps con una mejor calidad visual.

El pequeño avance que compartió Nintendo en la aplicación de Nintendo Today! deja en claro los avances técnicos que el Switch 2 le ofrece a Scarlet & Violet. Si bien algunos aspectos de los gráficos se mantendrán intactos, el rendimiento ha mejorado bastante. Junto a esto, en la nueva consola veremos a más pokémon en el campo, dejando en claro que esta es una mejoría sustancial en comparación con el lanzamiento original.

Al igual que Scarlet & Violet, múltiples juegos del Switch recibirán mejoras gratuitas para el Switch 2, incluyendo Super Mario Bros. Wonder y The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Junto a esto, Breath of the Wild y Tears of the Kingdom también gozarán de actualizaciones sustanciales, pero estas tendrán un precio de admisión. En temas relacionados, esta es la fecha de lanzamiento de Pokémon Legends: Z-A. De igual forma, puedes conocer más sobre las mejoras de Scarlet & Violet aquí.

Nota del Autor:

Si bien Pokémon Scarlet & Violet son juegos muy divertidos, la realidad es que muchas personas no podían disfrutar de esta experiencia gracias a su bajo rendimiento en Switch. De esta forma, el Switch 2 parece que nos ofrecerá la experiencia definitiva que muchos han estado esperando.

Vía: Nintendo Everything