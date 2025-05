Así se ve la palomera de la película de F1

El mundo de las palomeras está en constante expansión. Desde Dune Part II, múltiples compañías han tratado de crear el mejor producto coleccionable que también funciona como el perfecto lugar para guardar palomitas. Ahora, la cinta de F1 se une a la contienda con un diseño bastante elegante y que podría ser uno de los mejores en los últimos años.

Por medio de redes sociales, Regal reveló la palomera oficial de F1. El diseño está inspirado en el mundo de la Fórmula 1 y se presenta como un casco de carreras. La parte superior se abre para agarrar las palomitas, pero el contenedor también parece tener una visera que se abre y se cierra.

The first ‘F1’ movie popcorn bucket has been revealed.

(Source: @RegalMovies) pic.twitter.com/eZw4mAdhvZ

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) May 21, 2025