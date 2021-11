Todo esto llegará a Marvel’s Avengers

Marvel’s Avengers es un juego bastante controversial. El año pasado este título llegó al mercado acompañado de varios problemas técnicos y un sistema de monetización de juego como servicio, el cual no fue del agrado de las personas. A lo largo de 2020 y 2021, hemos visto cómo este título ha cambiado algunos de sus aspectos, mejorado otros, y ha agregado bastante contenido. Ahora, nos encontramos a solo unos días de una importante actualización, de la cual tuvimos la oportunidad de ver un adelanto, y aquí te decimos qué tiene preparado Crystal Dynamics para el público.

El próximo 30 de noviembre, Marvel’s Avengers recibirá dos contenidos bastante considerables, uno estará disponible para todos los usuarios, y otro solo se podrá disfrutar en las consolas de PlayStation. El primero de estos, el parche 2.2, llegará a todas las plataformas y, entre todos los cambios que ofrece, nos dará acceso a la primera gran raid del juego, conocida como Discordant Sounds.

Discordant Sounds toma lugar después de los eventos de War for Wakanda, la más reciente expansión del juego. Esta raid fue creada para todos aquellos que ya terminaron las diferentes historias, y están al nivel máximo. Aquí encontraremos una misión especial que nos pide recorrer varios cuartos enfocados a los puzzles y al combate. Nuevos enemigos, escenarios, retos y recompensas estarán disponibles para los intrépidos jugadores que decidan enfrentarse a Klaw en una batalla que pondrá a prueba todas sus habilidades.

Junto a esto, el parche 2.2 ofrece una serie de mejoras, un aumento en el Nivel de Poder, un cambio en el sistema de equipo, así como una sustancial expansión a los elementos cosméticos. Sin embargo, la inclusión del Shipment System es el apartado que más llamará la atención. Aquí, cada día el juego ofrecerá un cofre especial con una skin, un emote, materiales para mejorar tu equipo y más. Cada baúl se puede conseguir con una moneda que solo se puede obtener al jugar. Así es, estamos hablando de loot boxes, pero no tan intrusivas como uno podría llegar a pensar.

Por otro lado, el mismo 30 de noviembre estará disponible una expansión enfocada en Spider-Man, conocida como With Great Power, la cual solo estará disponible en PlayStation 4 y PlayStation 5. Cualquier jugador podrá acceder a este contenido de forma inmediata, sin importar si ya acabaron la campaña principal o alguna de las otras expansiones, o no.

Si bien lo que pude ver de este personaje no fue en su totalidad toda la expansión, parece que With Great Power solo tendrá la duración de un par de misiones, sin grandes giros en la historia ni algo complicado. Como ya se especulaba, este contenido no será tan robusto como lo visto en War for Wakanda. Sin embargo, esto no significa que Spider-Man sea un personaje sin la calidad del resto de los héroes en Marvel’s Avengers. Todo lo contrario.

Spider-Man cuenta con un extenso árbol de habilidades pasivas y activas, similar a lo visto con los otros nueve personajes ya en el juego. De igual forma, su estilo de combate y movimiento serán únicos. Desde escalar paredes, pasando por columpiarse por los escenarios, hasta el uso de su telaraña para combatir con enemigos, Peter se siente único. Si bien lo que vemos aquí no está al nivel de Marvel’s Spider-Man de Insomniac Games, claramente se ve que Crystal Dynamics se tomó su tiempo para entregarnos una buena versión interactiva de este personaje.

El parche 2.2 y la expansión de With Great Power llegarán a Marvel’s Avengers el próximo 30 de noviembre. Un día antes, el 29 de noviembre, se llevará a cabo una nueva War Table, en donde podrás conocer más detalles sobre el nuevo contenido para este juego. En temas relacionados, estos son los trajes que tendrá Spider-Man en el juego.

Nota del Editor:

Si bien el contenido de Spider-Man no parece estar a la par con lo visto en previas expansiones, ni continuar con la historia que este contenido ha estado creando, el gameplay de este personaje se ve de calidad. De igual forma, el parche 2.2 está destinado a que la gente invierta más tiempo, esto con la inclusión de nuevo equipo y un aumento en el Nivel de Poder. Al menos yo regresaré solo para ver qué tan bien está la expansión.

Via: Crystal Dynamics