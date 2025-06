Mario Kart World es un juego con múltiples secretos, y eso incluye a todos los personajes y variaciones que esta entrega oculta. Si bien el juego apenas salió el día de hoy, y muchos están experimentando esta entrega por su cuenta, aquí te decimos cómo desbloquear a todos los personajes secretos que esta entrega tiene para nosotros.

En total, hay dos formas de conseguir a los personajes secretos. El primer método está relacionado con el nuevo ítem de Kamek. Al usar este poder, todos los jugadores se transformarán en un personaje NPC aleatorio. Lo interesante, es que una vez que esto sucede, ya tienes la oportunidad de usar a este competidor de forma normal. Esta es la lista conductores adicionales:

Goomba

Planta Piraña

Pianta

Spike

Vaca

Pokey

Marchimotas volador

Pingüino

Cangrejo

Muñeco de nieve

Picocuac

Pezueso

Delfín

Fantasmirón

Swoop

Abejorro

Tortopo

Monerrana

Cheep Cheep

Picacóndor

Caco Gazapo

Hermano Martillo

Placapum

Topo Monty

Floruga

Huesitos

La segunda forma de conseguir personajes es más tradicional. Al completar cada una de las seis copas, el juego te dará acceso a un personaje nuevo, así como su variante con un traje adicional, expandiendo de una forma sustancial la lista de competidores jugables. Esta es la lista:

Copa Champiñón: Donkey Kong

Copa Flor: Daisy

Copa Estrella: Rosalina

Copa Caparazón: Lakitu

Copa Plátano: Birdo

Copa Centella: Bowsy

Claro, Mario Kart World acaba de llegar al mercado, por lo que el juego esconde muchos secretos, y es muy probable que todos los jugadores pasen los siguientes días explorando este mundo abierto, tratando de encontrar todo lo que esta entrega tiene para nosotros. En temas relacionados, te decimos cuánto tiempo te toma recorrer todo el mapa del juego. De igual forma, esta entrega no tendrá un modo de 200cc.

Nota del Autor:

Lo que más me sorprende, es que no han pasado 24 horas y parece que muchas personas ya han completado Mario Kart World. Sé que no es una experiencia tan grande, pero ¿acaso estas personas no duermen? Es un mundo extraño en el que ellos viven.

