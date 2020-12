Así puedes conseguir Trials Rising totalmente gratis

Faltan ya muy pocos días para navidad, y similar a lo que la Epic Games Store estará haciendo durante las fiestas, Ubisoft también se ha puesto generoso y esta semana estarán obsequiando varias cosas para celebrar. Hoy es turno de Trials Rising para PC, y acá te explicamos cómo conseguirlo sin pagar un solo centavo.

Desde el 14 de diciembre, Ubisoft ha estado obsequiando varias cosas a los jugadores, desde atuendos en Assassin’s Creed Valhalla, hasta juegos completos. Como te decía anteriormente, Trials Rising está disponible para reclamar gratuitamente el día de hoy y lo únicamente que debes hacer es ingresar a este enlace y rellenar los campos requeridos.

🎉 1 free gift per day!

📆 From December 14 to December 18.

🎁 Today’s gift: free copy of Trials Rising Standard Edition game on Ubisoft Connect PC.

👉 https://t.co/DlFzQzZKx1

— Ubisoft (@Ubisoft) December 17, 2020