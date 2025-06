Death Stranding 2: On the Beach es uno de los juegos más esperados del 2025. Si bien aún estamos a unos días de su lanzamiento oficial, las reseñas del nuevo trabajo de Kojima Productions ya están aquí. Similar a la entrega de 2019, la secuela ha gozado de una recepción positiva, con calificaciones perfectas por todos lados.

En estos momentos, Death Stranding 2: On the Beach tiene una calificación general de 90 en Metacritic, la cual toma en consideración 94 reseñas por parte de diferentes medios en todo el mundo. En general, aquí se señala que la secuela mejora en cada aspecto posible, y sigue ofreciendo una aventura espectacular que pocos se pueden dar el lujo de ignorar. Esto fue lo que comentó Push Square al respecto:

“En lo que se convertirá en uno de los juegos que definirán la generación de PS5, Death Stranding 2: On the Beach es un gran logro en cuanto a diseño, jugabilidad, narrativa y apartado visual. Con la convergencia de estos cuatro elementos, Kojima Productions ha creado un espectáculo cinematográfico que alterna a la perfección entre la acción y el desplazamiento, todo ello envuelto en una narrativa cautivadora. Death Stranding 2, una mejora considerable respecto al primer juego, es una obra maestra indiscutible”.

Por si parte, VGC agregó:

“Death Stranding 2: On The Beach es una secuela de lo más grandiosa y uno de los mejores juegos de Hideo Kojima. Con un mundo impresionante, una jugabilidad y opciones de juego enormemente ampliadas, y uno de los elencos y narrativas más cautivadores de Kojima, mejora significativamente el original en prácticamente todos los aspectos”.

A la par, VG247 comentó:

“En definitiva, jugar Death Stranding 2 fue una experiencia emotiva y sumamente disfrutable, llena de emoción e imposible de soltar en sus momentos más destacados. Mi única sensación negativa, por desgracia, es también importante: desearía que Kojima Productions hubiera evolucionado más esta secuela con respecto al original. Cuando la historia se extiende tanto a explorar nuevos territorios, es una pena que la jugabilidad tenga que ir a lo seguro”.

Junto a esto, The Verge se sumó con:

“Es posible que no te enganche del todo hasta que juegues una partida larga y confusa, y luego te lances a su secuela, igualmente exigente, aunque más accesible. Pero para mí, el esfuerzo valió la pena, porque, repito, no hay nada como Death Stranding. Es inquietante, hermoso, y me obligó a concentrarme en él, algo cada vez más raro en los juegos modernos. Simplemente, puede llevar tiempo superar esa barrera”.

Con más opiniones de este tipo, Death Stranding 2: On the Beach se posiciona como uno de los mejores juegos del 2025, y un fuerte candidato al GOTY en las ceremonias de final de año. Si bien el título no está libre de problemas, sus virtudes son más fuertes y, al ser un juego con mejoras importantes en su gameplay, es muy probable que más de una persona le dé la oportunidad a esta entrega.

Ahora solo nos queda por ver cómo es que reaccionará el público en general. Recordemos que la entrega de 2019 fue muy polarizante en su momento, algo que se puede repetir en esta ocasión. Te recordamos que Death Stranding 2: On the Beach llegará al PlayStation 5 el próximo 26 de junio. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña del juego. De igual forma, te decimos si necesitas disfrutar del primer juego para experimentar la secuela.

Nota del Autor:

Ya lo mencioné en la reseña, pero Death Stranding 2: On the Beach es uno de los mejores juegos de la generación. Es algo que se quedará con todos los jugadores. Si te encantó el primer título, es 100% seguro de que la nueva entrega será algo que no podrás soltar hasta que completes la última entrega.

Vía: Metacritic