Así le fue a Nintendo en Metacritic durante el 2024

2024 fue un año interesante para el Nintendo Switch, puesto que fue el último periodo en donde la consola fue el enfoque completo de la compañía japonesa. De esta forma, Metacritic ha lanzado una serie de estadísticas relacionadas con la plataforma durante este lapso de tiempo, y parece que el Switch no tuvo el desempeño que muchos creían.

Como parte de su resumen anual, Metacritic ha compartido una serie de detalles interesantes en relación con el desempeño de Nintendo, tomando en cuenta solo las reseñas por parte de los críticos. Aquí se mencionó que Nintendo obtuvo el puesto número 22 en la lista de los mejores publishers. En comparación, la Gran N alcanzó el lugar seis bajo los mismos estándares.

En general, los juegos publicados por Nintendo obtuvieron una clasificación de 76 en Metascore durante el 2024. Ningún juego registró una puntuación por arriba de los 90, algo que es considerado “genial” para los estándares de Metacritic. El mejor título de esta lista fue Paper Mario: The Thousand-Year Door con 88, y el peor fue Endless Ocean Luminous con un 60.

Por su parte, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom se convirtió en el juego de Zelda con la calificación más baja en los últimos 20 años con un 85. De esta forma, queda claro que el 2024 no fue el mejor año para el Nintendo Switch, pero esto tampoco significa que fue un desastre, simplemente el enfoque de la compañía estaba en otro lado.

Con juegos como Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, Pokémon Legends: Z-A y Metroid Prime 4, así como rumores de Mario Kart 9 y otros juegos para acompañar el Nintendo Switch 2, parece que 2025 podría llevar a la Gran N a la cima de Metacritic una vez más. En temas relacionados, aseguran que no habrá Nintendo Direct del Switch 1. De igual forma, estas son las ofertas por el Mario Day.

Nota del Autor:

No diría que el 2024 fue un mal año para Nintendo, simplemente no fue tan grande como en años pasados, lo cual es natural. Considerando la forma en la que la industria trabaja, la Gran N es una anomalía, por lo que no todo puede ser perfecto con ellos.

Vía: Metacritic