Si bien el Nintendo Switch 2 tuvo un lanzamiento con una saludable cantidad de títulos, tanto first como third party, parece que las ventas no han sido tan favorables para todas las compañías que no se llaman Nintendo o CD Projekt Red, al grado de que algunos han señalado que los resultados financieros estuvieron por debajo de lo esperado.

De acuerdo con The Game Business, las ventas iniciales de los juegos no han sido positivas para los estudios third party y, si bien no comparte nombre específicos, se ha mencionado que algunas compañías han reportado ventas por debajo de lo esperado en sus títulos de lanzamiento para el Switch 2. La única excepción es Cyberpunk 2077, el cual tuvo un lanzamiento más exitoso que The Witcher III en Switch.

El reporte también ha mencionado que el 62% de las ventas de juegos físicos para Switch 2 en Estados Unidos durante su semana de lanzamiento fueron de títulos first party, excluyendo el paquete de la consola que incluye Mario Kart World. De igual forma, el 86% de las ventas de juegos físicos para Switch 2 en el Reino Unido durante la semana de lanzamiento fueron de first party. En comparación, para el lanzamiento de Switch en 2017, el 89% de las ventas de juegos físicos en el Reino Unido fueron first party, mientras que en Estados Unidos el 81% de las ventas físicas fueron first party.

Por su parte, SEGA fue el tercer mayor editor de Switch 2 en su lanzamiento. Recordemos que la compañía nos entregó Yakuza 0 Director’s Cut y Sonic x Shadow Generations. Ahora, hay varios factores a considerar. Para comenzar, gran parte del catálogo third party estaba conformado por ports o remasterizaciones. Junto a esto, las Game Key Card, el formato que Capcom, Square Enix y SEGA usaron, no ha tenido una buena recepción con el público, quienes siguen en contra de este formato.

De esta forma, y por el momento no hay algo confirmado, no se descarta la posibilidad de que los juegos “físicos” que lleguen con Game Key Card probablemente sufran de un rendimiento por debajo de lo esperado. Si bien esto podría llevar a las compañías a optar por un camino tradicional, también podría impulsarlos a dejar el formato físico y enfocarse por completo en las ventas digitales.

Solo nos queda esperar a que más información esté disponible, algo que seguramente sucederá hasta el final de este trimestre fiscal. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña del Nintendo Switch 2. De igual forma, esta es nuestra reseña de Bravely Default Flying Fairy HD.

Nota del Autor:

Los juegos físicos en su formato tradicional son muy importantes. No solo aquellos que buscan la preservación del medio están a favor de este estilo, sino que los coleccionistas y gran parte del público en general desean tener un cartucho con todo el contenido, en lugar de solo una llave para la versión digital.

Vía: The Game Business