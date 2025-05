El Nintendo Switch 2 representa un salto técnico en comparación con la consola que llegó a nuestras manos en el 2017. Esto permite que juegos como Cyberpunk 2077 y Final Fantasy VII Remake corran sin muchos problemas en el nuevo hardware. Ahora, una simulación ha revelado cuáles son los títulos third party que podrían llegar a esta plataforma, y cuáles simplemente no van a funcionar.

Recientemente, Geekerwan, un youtuber de tecnología, realizó un análisis profundo de la placa base del Switch 2. Tomando esto como punto de partida, así como las especificaciones del GPU y CPU, realizó una serie de simulación para ver cuáles serían los juegos AAA third party que podrían funcionar en la nueva consola de Nintendo, y los resultados son mixtos.

Al respecto, Geekerwan ha señalado que Black Myth: Wukong podría funcionar en el Switch 2, aunque con algunas limitaciones en el frame rate y rendimiento, aunque haría uso del DLSS para ayudar en la optimización. Junto a esto, mencionó que la saga Call of Duty igual tiene el potencial de llegar a la consola, pero no a 60fps. Debido a algunas limitaciones, estos títulos correrían a, máximo, 50fps en el dock, y hasta 40fps en portátil.

Sin embargo, un juego que definitivamente podría descartarse para Switch 2 es Monster Hunter Wilds, el cual tuvo dificultades para ejecutarse en la simulación en modo TV, e incluso se mencionó que el trabajo de Capcom se veía muy mal, al grado de que el escalado con el DLSS no ayudaba mucho.

Por el momento, no hay información oficial que apunte a la llegada de estos tres juegos al Nintendo Switch 2, pero tampoco se puede descartar esta posibilidad. En temas relacionados, Walmart comienza a cancelar las pre-órdenes del Switch 2. De igual forma, filtran personalización de los Joy-Con 2.

Me gustaría que todo esté en el Switch 2, pero la realidad es que esto no se puede. La consola tiene sus límites, todas las tienen, y si bien los desarrolladores han logrado trabajar alrededor de los puntos débiles de la consola, no significa que tengan el dinero y el interés para hacerlo. Al final del día, todo dependerá de qué tan exitoso sea el Switch 2.

