Así celebran los fans el Día Nacional del Anime en EE.UU.

Para muchos, hoy es un 15 de abril cualquiera, pero para los fans del anime, hoy es un día muy especial. En Estados Unidos se encuentran festejando el Día Nacional del Anime y como era de esperarse, cientos de miles de usuarios están llevando el festejo a redes sociales y aquí te mostramos cómo lo celebran.

“¡Hoy es el mejor día del año!”

“Hoy es día nacional del anime…”

Happy birthday to the only men I’ve ever loved ♥️ #NationalAnimeDay pic.twitter.com/woekLpR4QI — what, you egg ? (@Jenniffer_Sosa_) April 15, 2020

“Feliz cumpleaños a los únicos hombres que he amado.”

In honor of #NationalAnimeDay i just wanted to share this slept on moment of Madara vs the shinobi alliance ???????????? pic.twitter.com/OxVdwvzDXN — Thoi (@CodeNameThoi) April 15, 2020

“En honor al Día Nacional del Anime quería compartir este momento de Madara contra la alianza shinobi.”

“Yo sigo amando mi anime de los 90’s.”

Just got back into anime recently and these have been my favourite#NationalAnimeDay pic.twitter.com/gKs2VGitY3 — Andrew (@halo1nine) April 15, 2020

“Regrese a ver anime recientemente y estos han sido mis favoritos.”

Cuéntanos, ¿cuál es tu anime favorito?

Via: ComicBook