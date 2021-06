Así celebra Katsuhiro Harada, jefe de Tekken, la llegada de Kazuya a Smash. Ultimate

El primer gran anuncio del Nintendo Direct de hoy fue la revelación de que Kazuya, uno de los personajes principales de la serie de Tekken, se sumará a Super Smash Bros. Ultimate como un DLC. De esta forma, Katsuhiro Harada, jefe de Tekken, ha celebrado la inclusión de este personaje al juego de peleas.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, Harada compartió un mensaje en donde celebró la llegada de Kazuya a Tekken, y compartió una gran ilustración en donde vemos a este personaje a punta de tirar a Ryu de un acantilado.

Presentación en video de @Sora_Sakurai el 28 de junio a las 4 p.m. CEST / 7 a.m. PDT.

Finally…Kazuya is joining Super Smash Bros. Ultimate!

Video presentation by @Sora_Sakurai on June 28th 4pm CEST/7am PDT

『大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL』に鉄拳より三島一八が参戦!

6/28(月)23時に「カズヤのつかいかた」を放送予定。

Illustration by TEKKEN PROJECT

