El día de ayer, Gearbox nos sorprendió al revelar que Borderlands 4 llegará antes de lo pensado, adelantando su fecha de lanzamiento un par de semanas. Esto llevó a más de una persona a especular que la decisión fue influenciada por Take-Two, permitiendo que este juego tenga más tiempo en el mercado antes del lanzamiento de Grand Theft Auto 6. Sin embargo, el director del estudio ha negado esto.

Por medio de sus redes sociales, Randy Pitchford, CEO de Gearbox, ha señalado que la decisión de adelantar la fecha de lanzamiento de Borderland 4 no tiene que ver con GTA 6 u otro título, sino que es el resultado del arduo trabajo de los desarrolladores. Esto fue lo que comentó al respecto:

Borderlands 4 shipping early is 100% the result of confidence in the game and development trajectory backed by actual tasks and bug find/fix rates. Our decision is literally 0% about any other product’s actual or theoretical launch date.

— Randy Pitchford (@DuvalMagic) April 30, 2025