Aseguran que el nuevo God of War volverá a la mitología griega

Estamos ante una nueva etapa en la vida de PlayStation, misma que está regresando a la compañía a dedicarse a la creación de videojuegos single player pero con una cantidad más moderada de presupuesto, algo que estamos viendo con títulos como el querido Astro Bot de 2024. Con esto en mente, se dice que God of War podría volver en un formato más sencillo, y que incluso puede dar algo de nostalgia a quienes crecieron con la franquicia pionera en los hack and slash.

Un nuevo rumor sugiere que el próximo título podría llevar a los jugadores de vuelta a Grecia con un Kratos más joven. La información proviene de Tom Henderson, quien mencionó en un podcast reciente que una fuente le aseguró que el próximo juego de la franquicia explorará la relación del protagonista con su padre, Zeus. Esto ha generado especulaciones sobre si se trataría de una precuela o una reinterpretación de los eventos previos a la saga nórdica.

Desde el lanzamiento de God of War: Ragnarok, los rumores sobre el futuro de la serie han sido constantes. Aunque algunos informes indicaban que la historia podría trasladarse a la mitología egipcia, esta nueva información apunta a un regreso a los orígenes de la franquicia. Un viaje de vuelta a Grecia podría ofrecer una perspectiva más profunda de su evolución como personaje, explorando su pasado con un enfoque narrativo renovado.

Sin embargo, el usuario aclaró que no ha podido verificar la veracidad del rumor, por lo que, por ahora, debe tomarse con cautela. La posibilidad de una precuela ha sido bien recibida por la comunidad de jugadores, ya que permitiría revivir los conflictos con los dioses olímpicos y explorar momentos clave de su historia que aún no se han visto en profundidad.

Hasta que PlayStation o Santa Monica Studio hagan un anuncio oficial, el futuro de God of War sigue siendo incierto. Mientras tanto, los fans continúan debatiendo si el próximo capítulo de la saga marcará un regreso a Grecia, una nueva aventura en otra mitología o una historia completamente diferente en el universo del juego. Muchos de ellos no exigen un título de gran ambición AAA, sino algo más pequeño para no tener una fecha de salida tan alejada.

Vía: The Gamer