Artista de Journey y Abzû presenta Sword of the Sea

Aunque el nombre de Matt Nava no sea tan reconocible al principio, este es el artista detrás de juegos como Journey y Abzû. Ahora, durante el State of Play de hoy, su estudio, Giant Squid, reveló su siguiente juego, Sword of the Sea, el cual nos ofrecerá un viaje a lo largo de un desierto de una forma que, seguramente, conmoverá a más de una persona.

Sword of the Sea parece que seguirá la misma línea establecida por juegos como Journey y Abzû, al ofrecernos espacios enormes para recorrer y, más que nada, apreciar. Lo mejor de todo, es que no tendremos que esperar mucho para disfrutar de este título, puesto que Sword of the Sea estará disponible en PS5 el próximo 19 de agosto, y llegará día uno al catálogo de PlayStation Plus.

Vía: State of Play