Artista crea increíble PS5 edición especial Dragon Ball Z: Kakarot

Dragon Ball Z: Kakarot tal vez no es la experiencia definitiva de la franquicia que muchos fans anticipaban, pero no podemos negar que es un juego muy divertido que logra darle una nueva capa de pintura a los momentos más icónicos de la obra de Akira Toriyama. Si llegamos a tener una secuela, inevitablemente debutará para la siguiente generación de consolas, y este fan ha decidido imaginar cómo se vería un PS5 inspirado por este título.

Ahora que el diseño oficial de PS5 ha sido revelado, muchos artistas y creadores de contenido han imaginado diferentes ediciones de esta consola, desde un diseño totalmente negro, hasta una edición especial de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Bueno, ahora es turno de Dragon Ball Z: Kakarot y ciertamente luce interesante.

Por medio de Twitter, el usuario Alex Mason comparte este render creado por el artista Agtdesign, que nos deja ver al PS5 en una edición especial de Kakarot. Chécalo por ti mismo:

LOOK AT THIS! A Custom Son Goku PlayStation 5 And PS5 Controller! This is 🔥 !! Would you go out of your way to get this? 👀

C2: Agtdesign pic.twitter.com/986OD6uYGI

— Alex Mason (@UnrealEntGaming) June 14, 2020