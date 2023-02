Cada día que pasa, la espera por el lanzamiento del remake de Resident Evil 4 se reduce. Para hacer que este proceso no sea tan pesado, recientemente se compartió un video en donde Capcom ha revelado nueva información sobre la reimaginación del amado clásico de Nintendo GameCube.

Por medio de una sesión de preguntas y respuestas entre GameInformer y Yoshiaki Hirabayashi, productor del remake, y Yasuhiro Ampo, director de este título, se ha revelado que la trama de este juego sigue los eventos del remake de Resident Evil 2. Junto a esto, se ha dado a conocer que el pueblo principal es más grande.

Pese a que previas declaraciones parecían asegurar que no habría QTEs, el director y productor señala que “casi” no habrán QTEs. Para todos los presumen el poder de las nuevas consolas, se incluye un modo foto y, al igual que en el juego original, habrá New Game.

Aunque no los hemos visto en acción, se ha confirmado que los Garrador y Regeneradores, los enemigos más icónicos de Resident Evil 4 estarán de regreso en el remake. Para aquellos que esperaban ver restaurado contenido que fue eliminado del desarrollo original, no veremos al Hookman en el remake.

Krauser, uno de los antagonistas principales, regresa, y lo hará con mucho más poder. Por último, se ha confirmado que Ada Wong tendrá un papel más importante. Sin embargo, por el momento no hay información sobre cómo es que las dos compañías que ella protagoniza serán integradas en el remake.

Sin duda alguna, todo suena muy bien, y el remake parece que sí cumplirá con todas las expectativas de los fans. Te recordamos que Resident Evil 4 llegará a PS4, PS5, Xbox Series X|S y PC el próximo 24 de marzo de 2023. En temas relacionados, los fans se quejan de la lluvia en este remake. De igual forma, aquí puedes ver el nuevo tráiler de Resident Evil Village VR Mode.

Nota del Editor:

Todo suena muy bien. Capcom es uno de los pocos estudios que sí cumple lo que promete, y no puedo esperar para disfrutar de este remake. Mi única duda es ver cómo están implementadas las dos campañas de Ada.

Vía: GameInformer