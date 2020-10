Aquí la lista de títulos que abandonarán Xbox Game Pass a finales de mes

Como seguramente ya lo saben, la llegada de más juegos a Xbox Game Pass también significa que algunos títulos tendrán que abandonar este servicio en los próximos días, algo lamentable. A partir del próximo 30 de octubre, LEGO Star Wars III, The Lord of the Rings: Adventure Card Game y más experiencias le dirán adiós a esta plataforma.

Recuerda que si deseas conservar algunos de los siguientes juegos en tu consola o PC, ya puedes adquirirlos con un descuento del 20%. A continuación la lista completa:

–After Party (Consola)

–LEGO Star Wars III (Consola)

–Rise & Shine (Consola)

–Tacoma (Consola y PC)

–The Lord of the Rings: Adventure Card Game (Consola y PC)

–The Red Strings Club (PC)

Aunque estos seis juegos abandonarán el servicio en los próximos días, también veremos la llegada de títulos como Celeste, Five Nights at Freddy’s y muchos más, puedes checar la lista completa de novedades aquí.

Vía: Xbox