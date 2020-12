Aquí está el tráiler de la última temporada de Chilling Adventures of Sabrina

El reboot de Sabrina para Netflix llegará a su fin este mes. Lamentablemente, la compañía no decidió renovar la serie para una quinta temporada. Sin embargo, la historia no se quedará sin un desenlace, ya que el próximo 31 de diciembre se estrenará la cuarta y última parte de esta serie, y aquí puedes ver su nuevo tráiler.

Esta nueva temporada está conformada de ocho episodios y sigue los eventos que se desarrollan después de la llegada de The Eldritch Terrors a Greendale. The Coven y The Fright Club luchan codo con codo para salvar la ciudad y a toda la humanidad.

La cuarta y última temporada de Chilling Adventures of Sabrina se estrenará el próximo 31 de diciembre de 2020. Sin duda alguna, será una forma interesante de pasar el último día del año. En temas relacionados, aquí te decimos cuáles son los estrenos de Netflix para diciembre.

Vía: Netflix