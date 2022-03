Durante los últimos meses hemos visto una serie de pósters y teaser sobre la tercera temporada de The Boys, pero no un tráiler completo. Afortunadamente, esto cambió durante South by Southwest el fin de semana, en donde se nos presentó el primer avance completo para la nueva temporada de una de las producciones más aclamadas de Amazon Studios.

En este avance podemos ver a todos los personajes clave de la serie, tanto buenos como malos. Cada uno ha avanzado en su propia vida, pero parece que el conflicto entre ellos es inevitable. Cuidado, el siguiente tráiler contiene bastante violencia gráfica.

Como lo pudieron ver Billy Butcher, interpretado por Karl Urban, por fin obtuvo poderes, esto después de ser expuesto al Compuesto V. De igual forma, se pueden apreciar un par de parodias a la vida real, como el comercial de Pepsi de Kendall Jenner. En el pasado hemos visto trabajos similares, pero enfocados a Disney+.

La tercera temporada de The Boys se estrenará el próximo 3 de junio de 2022 en Amazon Prime Video. En temas relacionados, esta serie ya tiene un spin-off animado. De igual forma, checa aquí los nuevos pósters de la tercera temporada.

Nota del Editor:

El tráiler espectacular, y está lleno de momentos de tanto los fans de la serie y los cómics, podrán reconocer inmediatamente. Será interesante ver si esta serie logra vivir a las altas expectativas que tiene, y si podrá estar al nivel de lo que vimos en la pasada temporada.

Vía: Amazon