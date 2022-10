Pese a que Ant-Man and the Wasp Quantumania será el comienzo formal de la quinta fase del MCU, una pequeña producción llegará a Disney+ un par de meses antes de que esto ocurra, y se trata del especial navideño de Guardians of the Galaxy. Es así que el día de hoy se ha compartido el primer vistazo a esta aventura.

Aunque parece que The Guardians of the Galaxy Holiday Special no forma parte de la cuarta o quinta fase del MCU, Marvel tiene pensado entregarnos esta pequeña aventura el próximo 25 de noviembre. Aquí, los miembros de este equipo tratan de encontrar el regalo perfecto para Peter Quill, el cual parecer ser Kevin Bacon.

Al igual que Werewolf by Midnight, The Guardians of the Galaxy Holiday Special es uno de los proyectos que intenta ofrecer Marvel para Disney+, los cuales parecen no tener una relación directa con el MCU a primera instancia, pero aun así se desarrollan en este universo, y nada descarta que jueguen un papel en un futuro.

Te recordamos que The Guardians of the Galaxy Holiday Special llegará a Disney+ el próximo 25 de noviembre. En temas relacionados, aquí puedes ver el tráiler de Ant-Man and the Wasp Quantumania. De igual forma, esta y más películas de Marvel cambian sus fechas de estreno.

Nota del Editor:

Considerando que James Gunn está trabajando en The Guardians of the Galaxy Holiday Special, y parte de su premisa es el resultado de Avengers: Endgame, no se descarta la posibilidad de que este especial sea más importante de lo que al principio puede parecer.

Vía: Marvel