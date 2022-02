¡Aquí el primer tráiler de Jurassic World Dominion!

Después de varios retrasos, Universal Studios por fin ha revelado el primer tráiler oficial de Jurassic World Dominion, cinta que concluirá la saga que comenzó en 1993. Es así que este avance nos muestra más sobre los peligros de los dinosaurios, pero también reúne a viejos amigos.

Uno de los puntos más atractivos de Jurassic World Dominion, es que Sam Neill y Laura Dern regresarán a los papeles de Alan Grant y Ellie Sattler respectivamente. Recordemos que Jeff Goldblum retomó el rol de Dr. Ian Malcolm en Jurassic World: Fallen Kingdom.

Como pudieron ver, este avance no explica mucho sobre la trama, y está más enfocado en mostrarnos, una vez más, los peligros que los dinosaurios representan para la sociedad moderna. Jurassic World Dominion se estrenará el próximo 10 de junio de 2022.

Nota del Editor:

Jurassic World Dominion luce bastante interesante, pero lo más llamativo es ver a Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum juntos en pantalla una vez más. Solo esperemos que esta sea una buena conclusión a una saga que ha inspirado a cientos de personas.

Vía: Universal Studios.