¡Aquí el nuevo tráiler del anime de Attack on Titan!

El final cada vez está más cerca. Después de una serie de episodios a principios de año, los fans de Attack on Titan se están preparando para la llegada de la segunda parte de la última temporada de este anime. Es así que el día de hoy se ha compartido un nuevo tráiler del esperado regreso de Eren y compañía.

Como recordarán, cuando la primera parte de la última temporada de Attack on Titan comenzó a transmitirse, el manga aún no había terminado. Afortunadamente, la historia de Hajime Isayama ya llegó a su fin, por lo que estos sí serán los últimos episodios de esta amada adaptación.

Mientras que los primeros episodios estuvieron más enfocados en el aspecto político de este mundo, la acción dejó mucho que desear. Afortunadamente, esto se corregirá con los nuevos capítulos, ya que aquí es en donde los enfrentamientos se vuelven la parte fundamental.

La segunda parte de la última temporada de Attack on Titan se estrenará el próximo 10 de enero de 2022. En temas relacionados, se ha filtrado la colaboración entre Attack on Titan y Call of Duty: Vanguard.

Nota del Editor:

Recordemos que el manga de Attack on Titan fue algo controversial. Será interesante ver si el anime nos ofrece una adaptación fiel al trabajo de Hajime Isayama, o si la conclusión cambiará para reflejar el descontento que tuvieron los fans.

Vía: MAPPA