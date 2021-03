Aparentemente, Watch Dogs: Legion se sumará a Xbox Game Pass próximamente

A pesar de no tener mucho tiempo que se estrenó, parece que Watch Dogs: Legion podría estar sumándose a Xbox Game Pass en el futuro. De acuerdo con Shpeshal Ed, notorio insider y co-anfitrión del podcast XboxEra, lo nuevo de Ubisoft formará parte de este servicio próximamente.

En un reciente tweet, Ed compartió unos comentarios bastante comunes, sin embargo, resaltó tres palabras en particular: Game, Passes y Legion. Por supuesto, esto desató la especulación entre la comunidad, quienes creen que este insider nos está tratando de decir algo.

As he heads to the Game, he Passes by his Legion of fans, waving as he goes. He spots his opponent across the room. “Show me what you got”

— Shpeshal Ed (@Shpeshal_Ed) March 5, 2021