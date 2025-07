Anuncian segunda temporada de Pokémon Concierge y nueva serie animada

Además, The Pokémon Company anunció que Aardman, el legendario estudio detrás de Wallace y Gromit, trabaja en una nueva serie titulada Pokémon Tales: The Misadventures of Sirfetch’d & Pichu, que llegará en 2027. Este ambicioso proyecto combinará la creatividad británica del estudio con el universo Pokémon, en una producción que ya genera expectativas por su calidad visual y estilo narrativo.

Aquí su avance: