Anuncian Raidou Remaster, versión alterna de los SMT de Atlus

Atlus ha anunciado Raidou Remastered – The Mystery of the Soulless Army, una versión mejorada del clásico Shin Megami Tensei: Devil Summoner: Raidou Kuzunoha vs. The Soulless Army. Este título, que combina elementos de novela visual con acción RPG, llegará a Nintendo Switch el 19 de junio, ofreciendo a los jugadores la oportunidad de sumergirse en un Tokio de principios del siglo XX lleno de misterio, demonios y combates dinámicos.

Aquí puedes ver su tráiler:

El juego sigue las aventuras de Raidou Kuzunoha XIV, un joven invocador de demonios que debe investigar una serie de eventos paranormales mientras enfrenta a poderosas entidades sobrenaturales. Con mejoras en gráficos, jugabilidad refinada y nuevos ajustes para una experiencia más accesible, Raidou Remastered busca atraer tanto a los veteranos de la saga como a nuevos jugadores interesados en una historia oscura y envolvente.

Habrá que ver si vale la pena cuando salga a la venta.

Vía: Nintendo Direct