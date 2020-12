¡Anuncian nuevo Nintendo Direct para el día de mañana!

Así de la nada, Nintendo acaba de anunciar un nuevo Direct para el día de mañana, el cual estará enfocado en el parque temático de Super Nintendo World en Japón que abrirá sus puertas el próximo 4 de febrero de 2021.

Vía Twitter, la Gran N compartió la sorpresa:

Tune in on 12/18, 3 p.m. PT for a special SUPER NINTENDO WORLD™ Direct livestream! We’ll spend roughly 15 minutes showing just some of @USJ_Official’s new area, #SUPERNINTENDOWORLD. No game content will be featured.https://t.co/ZNIPeE2bJS pic.twitter.com/XKoEomOJ6d

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) December 18, 2020