Continuando con las celebraciones de The Legend of Zelda, Nintendo ha anunciado un nuevo Game & Watch que incluye tres juegos de la franquicia: The Legend of Zelda, The Legend of Zelda II: Adventure of Link y la versión de Game Boy de The Legend of Zelda: Link’s Awakening.

Como bonus, también incluye una versión de Vermin, juego original para el Game & Watch, pero ahora con Link como protagonista. Esta consola debutará el 12 de noviembre.

Fuente: Nintendo