Anuncian Crocs con temática de Minecraft

Minecraft es una marca tan grande a día de hoy, que básicamente ha entrado a todo mercado posible para convertirse en mercancía, eso lo hemos visto con ropa, juguetes, accesorios y hasta dulces. Y si bien se pensaba que ya había pasado por todo lo posible, parece que no es así, dado que ahora se está uniendo a la industria del calzado cómodo.

La marca de Mojang y Crocs han anunciado que van a colaborar para producir una serie de calzados temáticos de la franquicia, mismos que se pondrán a la venta. Estarán disponibles a partir del 16 de febrero de 2023. Lo mejor, es que el artículo no se limita a solo ser para niños, sino también adultos, pues van a ofrecerse una gran cantidad de tallas.

También se han anunciado una serie de dijes Jibbitz, los cuales usar para decorar las sandalias. Son personajes de Minecraft como Steve, los Creepers, Enderman y hasta los cerditos. Algo que también llama la atención, es que puedes vestir a tu avatar con este calzado, ya está disponible gratis para quienes gusten descargarlo en este momento.

Los usuarios que quieran hacerse con tan singulares productos se pueden registrar que ponemos en este enlace. Solo habrá que ver si se pueden envíar a países de latinoamérica, dado que estas promociones suelen ser exclusivas de Estados Unidos. Eso sí, también podrían lanzarse con distribuidores autorizados, algo que se hace después del día de salida.

Vía: Crocs

Nota del editor: Lucen bastante bien, así que para los fanáticos será un tesoro que van a lucir por donde quiera que caminen. A mi no me gusta la franquicia, pero no se puede negar que ha llegado muy lejos en fama.