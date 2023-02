Animador de Dragon Ball Super muestra nuevo arte de Beast Gohan

La franquicia de Dragon Ball se considera como más viva que nunca, y eso se debe precisamente a que el manga de Super sigue en circulación, a los DLC de juegos como Z Kakarot, así como la película que se estrenó el año pasado. Precisamente, dicha película nos presentó la nueva transformación en modo bestia del hijo mayor de Gokú, Gohan.

Como la fanaticada ha crecido respecto a la cinta, por lo que se han lanzado nuevos bocetos del personaje, esto parte del director de animación de la película, Chikashi Kubota, el cual también nos da un nuevo vistazo a Orange Piccoro. Demostrando así el protagonismo que el Namek también tiene en esta entrega, uno que es bastante grande en términos de poder.

Aquí puedes ver el arte:

Gohan Beast, Orange Piccolo illustrations and a Goku sketch by Chikashi Kubota, animation director of DBS: SUPER HERO! https://t.co/yu9zz2pBWo pic.twitter.com/qgvDgMtobw

— Hype (@DbsHype) February 24, 2023