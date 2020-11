Analista sugiere que Nintendo seguirá “dominando” Japón durante los próximos años

Bloomberg recientemente publicó un artículo donde hablan sobre Microsoft y su posible adquisición de múltiples estudios japoneses. Afortunadamente, de acuerdo con un analista de la industria de videojuegos, esto no tendrá ningún tipo de repercusión para Nintendo, quienes seguirán “dominando” el mercado nipón en un futuro cercano.

De acuerdo con el portal, el Switch está gozando de una “enorme dominancia” en Japón debido a su amplio catálogo de juegos, por lo que Xbox tendrá que seguir compitiendo directamente con PlayStation. Serkan Toto, consultor que trabaja en Tokio, explicó que Nintendo permanecerá en la cima durante los próximos años:

“Todo apunta a que, durante los próximos años, Nintendo seguirá siendo el rey en Japón, y no entiendo por qué Microsoft está tan obsesionado con Japón.”

Toto también señala que Microsoft seguirá teniendo tiempos muy difíciles en Japón, además de que no cree que el PS5 supere las ventas del PS4, al menos no dentro de poco. Según información de Famitsu, el Xbox One únicamente acaparó un 0.1% de las ventas de consolas en Japón este año, mientras que el PS4 aseguró un 10.1% y el Switch un 89.8%.

Fuente: Bloomberg