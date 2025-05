Analista asegura que Mario Kart World será un éxito

La gente ha dejado en claro que no están contentos con el precio de Mario Kart World. Muchos han señalado que $80 dólares es demasiado para este título, y no tienen pensado comprar la exclusiva del Nintendo Switch 2. Sin embargo, un analista ha señalado que esto no afectará el desempeño comercial de esta entrega, convirtiendo a este título en uno de los más exitosos del año.

Recientemente, Mat Piscatella, director ejecutivo de juegos de Circana, señaló que los $80 dólares que cuesta Mario Kart World no van a afectar su desempeño comercial, y es que muchos jugadores ya están acostumbrados a pagar esta cantidad de dinero gracias a las ediciones deluxe y de colección. Junto a esto, se ha mencionado que si el producto es lo suficientemente atractivo, el público pagará lo que sea. Esto fue lo que comentó al respecto:

“¿Se venderán a $80 dólares durante las fiestas? Y si es así, veremos que la gente lo sigue. Y si no, quizá no. Depende del comprador de videojuegos si quiere o no hacer la compra, y generalmente, si un juego es lo suficientemente bueno, lo hará, y si no lo es, o no le entusiasma lo suficiente, no. Y los precios bajan rapidísimo. Es simplemente la sensibilidad al precio y el entusiasmo del público. Así que ya veremos. Creo que [Mario Kart World] tendrá un buen lanzamiento. Veremos qué tal funciona durante las fiestas”.

Como cualquier juego, el desempeño comercial lo sabremos hasta que tengamos una idea clara sobre el tipo de juego que es Mario Kart World. Si al final resulta ser una decepción, entonces será un fracaso comercial, pero si cumple con todas las expectativas, los $80 dólares dejarán de ser un inconveniente para más de una persona.

Te recordamos que Mario Kart World llegará al Nintendo Switch 2 el próximo 5 de junio. En temas relacionados, este es el precio del juego en México. De igual forma, te contamos sobre todo lo que este título tiene para nosotros.

Nota del Autor:

Mario Kart World va a ser un buen juego, de eso no hay duda. Lo interesante, es cómo es que el precio afectará el ritmo de ventas. A diferencia de lo que sucedió con Mario Kart 8 Deluxe, es probable que la nueva entrega tome un poco más de tiempo en alcanzar altos números, aunque llegará a ellos eventualmente.

Vía: GamesRadar