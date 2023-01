Análisis menciona cuál es la consola que los usuarios prefieren como principal

A día de hoy los entusiastas de los videojuegos suelen comprar más de un solo dispositivo para poder gozar de todo el catálogo de videojuegos disponible, por eso normalmente se suele elegir un aparato potente completando la experiencia con Nintendo Switch. Y parece que en Reino Unido prefieren como consola principal a PS5 antes que a Xbox.

En una encuesta elaborada por Ampere Analysis afirma que el 71% de los encuestados que dijeron que tenían la versión en disco de la PS5 dijeron que usaban más esa consola. Por su parte, los que dijeron tener consolas de Xbox, ese número se redujo al 48% y 35% respectivamente, mientras que el 49% entraba Nintendo Switch como el dispositivo.

Esto podría indicar que la gente adquiere consolas de menor precio como Series S para poder utilizarla con Game Pass, para después pasar a experiencias de gran presupuesto en Sony. Aunque también se debe aclarar que el modelo digital de PS5 no es el más vendido del mercado, ya que con un 43% algunos lo consideran como su sistema principal.

Interesting data from our latest UK consumer research

PS5 owners are more likely to treat it as their primary console compared to all other consoles (71% of owners)

48% of Xbox Series X owners said they use their console the most

Will be interesting how this changes over 2023 pic.twitter.com/UJPIARlIfx

— Piers Harding-Rolls (@PiersHR) January 12, 2023