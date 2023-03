Análisis da a conocer las comunidades más tóxicas del gaming

El gaming es uno de los mundos más complicados de entender, pues si bien existe la parte en la que personas se entusiasman con cada lanzamiento en las diferentes plataformas, también hay algunos otros que se toman las cosas muy en serio. Esto último va más por el lado competitivo, teniendo comportamientos un tanto negativos a los que se les denomina tóxicos.

Así es que hace poco un estudio reveló cuál es la comunidad más nociva y que más dice groserías dentro de este ámbito, este fue elaborado por WordTips, quién verificó que en el ambiente de la música y por cada 1,000 de los resultados se vio que los fans de la cantante Rihanna son bastante groseros, puesto que en el mundo de los juegos comparte con Call of Duty.

Poco más abajo se ha recopilado que están los seguidores de franquicias como Mortal Kombat, dado que la violencia es común en ese juego, es lógico pensar que el uso de malas palabras es común. Sin embargo, algo que no tiene mucho sentido es el puesto que le sigue, y ese es justamente el fandom de Sonic The Hedgehog, la franquicia de SEGA.

También se tiene un poco más abajo a WWE 2K y Borderlands, donde se escriben 160 groserías por cada mil palabras, a lo que siguen marcas como Final Fantasy, The Elder Scrolls y Halo. También llega a sorprender que Animal Crossing tiene su respectivo puesto, esto a pesar de ser una franquicia casual y que inicialmente está pensada para niños.

Vía: Wordtips

Nota del editor: Es obvio que las más altas groserías se iban a encontrar en los shooters, un ambiente al que nadie quiere entrar. De igual manera, me parece extraño que League of Legends no esté en la lista, tal vez no analizaron el juego.