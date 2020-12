Among Us, Skyrim y más juegos llegan a Xbox Game Pass la próxima semana

Como sabrán, durante The Game Awards el día de ayer, Microsoft reveló una impresionante lista de juegos en camino a Game Pass. Ahora, la página oficial de Xbox ha compartido más información al respecto, así como los títulos que estarán disponibles en este servicio en los próximos días.

Estos son los juegos que llegarán a Xbox Game Pass:

–Mørkredd (Android, Consola & PC) – Ya disponible

–The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition (Android & Consola) – diciembre 15

–Among Us (PC) – diciembre 17

–Beholder: Complete Edition (Android & Consola) – diciembre 17

–Code Vein (Android & Consola) – diciembre 17

–The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (PC) – diciembre 17

–Monster Train (Consola) – diciembre 17

–MotoGP 20 (Android, Consola & PC) – diciembre 17

–My Friend Pedro (Android) – diciembre 17

–Neoverse (Android & Consola) – diciembre 17

–Wilmot’s Warehouse (Consola & PC) – diciembre 17

De igual forma, se ha confirmado que Yakuza 3 Remastered, Yakuza 4 Remastered, Yakuza 5 Remastered y Yakuza 6: The Song of Life también llegarán a Game Pass. Aunque por el momento no se ofreció una fecha en específico, considerado que The Yakuza Remastered Collection estará disponible en Xbox One y PC el próximo 28 de enero de 2021, es posible que ese mismo las remasterizaciones se encuentren en el servicio. En cuanto a la sexta entrega, esta llegará a Xbox One y PC el 25 de marzo de 2021, así que seguramente llegará a Game Pass ese mismo día.

Vía: Xbox