“Amo actuar y amo producir” Margot Robbie

Margot Robbie no sólo es una actriz que constantemente se encuentra en la búsqueda de su siguiente gran papel. También ha tenido la oportunidad de participar como productora en varias películas. Birds of Prey, su más reciente producción, se une a una creciente lista de cintas en donde realiza estos dos trabajos, y nos preguntamos cómo es que puede balancear ambas tareas en el set de grabación.

El pasado domingo tuvimos la oportunidad de asistir a la mesa de prensa de Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn), en donde pudimos platicar con Margot Robbie sobre el balance que se necesita para ser una productora y actriz principal al mismo tiempo, así como su papel en una producción de este tipo.

“Me encanta. Amo actuar y amo producir. Encuentro que los dos roles se complementan la mayor parte del tiempo. Por lo tanto, consume mucho tiempo y es difícil. No es un trabajo de una sola mujer. Hay tanta gente involucrada y, si eres un productor, construyes una red de soporte y traes a otro productor, como en mi caso. Traes a un equipo increíble y dejas que hagan lo suyo. No micro gestionas. Confías en tus actores, en tu dp [director de fotografía]. En primer lugar, confías en tu director. Tu trabajo es apoyar su visión. Mi papel como productora es muy sencillo. Mi papel como actriz es divertido, creativo y me gusta hacer ambas cosas.”

Sin duda una interesante perspectiva. Birds of Prey se une a I. C. U., Terminal y I, Tonya como la cuarta película en donde Margot Robbie participa como actriz principal y productora, y esperemos que no sea la última. Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) llegará a los cines el próximo 7 de febrero.

Fuente: Atomix