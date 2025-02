Esta semana se dio a conocer que Amazon ha obtenido el completo control creativo de James Bond, esto después de que Barbara Broccoli y Michael G Wilson dejaran sus puestos como productores de la serie. Ahora, y como muchos ya lo esperaban, la compañía quiere saber la opinión del público sobre quién podría ser el siguiente 007.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Jeff Bezos, fundador de Amazon, le preguntó al público directamente a quién desean ver como James Bond. Inmediatamente, nombres como Tom Hardy, Idris Elba, James McAvoy, Michael Fassbender, y Aaron Taylor-Johnson resaltaron en la sección de comentarios. Sin embargo, un nombre en particular destaca inmediatamente, y es que muchos quieren ver a Henry Cavill como 007.

Who’d you pick as the next Bond? pic.twitter.com/u7nBaRROlf

— Jeff Bezos (@JeffBezos) February 20, 2025